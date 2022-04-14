MrMint (MRMINT) Tokenomics Få vigtig indsigt i MrMint (MRMINT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MrMint (MRMINT) Information Mr Mint believes in instrumenting and prospecting the world of Web 3.0 so that we can prosper in this Digital Universe. In this Web 3.0 era, Mr Mint is leading the charge, guiding the people towards a decentralized future where possibilities are truly limitless. Officiel hjemmeside: https://mrmint.io/ Hvidbog: https://mrmint.io/images/WhitepaperUpdated.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x3e81aa8d6813ec9d7e6ddb4e523fb1601a0e86f3 Køb MRMINT nu!

MrMint (MRMINT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MrMint (MRMINT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 60.38M $ 60.38M $ 60.38M Alle tiders Høj: $ 0.6345 $ 0.6345 $ 0.6345 Alle tiders Lav: $ 0.000000000000000004 $ 0.000000000000000004 $ 0.000000000000000004 Nuværende pris: $ 0.06038 $ 0.06038 $ 0.06038 Få mere at vide om MrMint (MRMINT) pris

MrMint (MRMINT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MrMint (MRMINT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MRMINT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MRMINT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MRMINT's tokenomics, kan du udforske MRMINT tokens live-pris!

Sådan køber du MRMINT Er du interesseret i at tilføje MrMint (MRMINT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MRMINT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MRMINT på MEXC nu!

MrMint (MRMINT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MRMINT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MRMINT prishistorikken nu!

MRMINT Prisprediktion Vil du vide, hvor MRMINT måske er på vej hen? Vores MRMINT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MRMINT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!