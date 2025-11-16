Project Merlin (MRLN) Tokenomics
Project Merlin is a modular, decentralized ecosystem that empowers entrepreneurs, investors, and communities by combining blockchain infrastructure with DAO-driven governance. Built around four core platforms Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement, and IDO Launchpad it offers an end-to-end Web3 framework covering idea submission, evaluation, funding, execution, and community growth.
Project Merlin (MRLN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Project Merlin (MRLN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal MRLN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange MRLN tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Sådan køber du MRLN
Er du interesseret i at tilføje Project Merlin (MRLN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MRLN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.
Project Merlin (MRLN) Prishistorik
Ved at analysere kurshistorikken for MRLN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.
MRLN Prisprediktion
Vil du vide, hvor MRLN måske er på vej hen? Vores MRLN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
