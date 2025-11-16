Project Merlin (MRLN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Project Merlin (MRLN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 07:03:49 (UTC+8)
USD

Project Merlin (MRLN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Project Merlin (MRLN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
Samlet udbud
$ 800.00M
Cirkulerende forsyning
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 4.00M
Alle tiders Høj:
$ 0.10386
Alle tiders Lav:
Nuværende pris:
$ 0.005
Project Merlin (MRLN) Information

Project Merlin is a modular, decentralized ecosystem that empowers entrepreneurs, investors, and communities by combining blockchain infrastructure with DAO-driven governance. Built around four core platforms Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement, and IDO Launchpad it offers an end-to-end Web3 framework covering idea submission, evaluation, funding, execution, and community growth.

Officiel hjemmeside:
https://projectmerlin.io
Hvidbog:
https://projectmerlin.io/assets/pdf/Project%20Merlin%20Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://arbiscan.io/token/0x0b3547cd0e14e7d42f8921b0c370fdfd708bff6c

Project Merlin (MRLN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Project Merlin (MRLN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal MRLN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange MRLN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår MRLN's tokenomics, kan du udforske MRLN tokens live-pris!

Sådan køber du MRLN

Er du interesseret i at tilføje Project Merlin (MRLN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MRLN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Project Merlin (MRLN) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for MRLN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

MRLN Prisprediktion

Vil du vide, hvor MRLN måske er på vej hen? Vores MRLN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

