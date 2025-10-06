UdvekslingDEX+
Den direkte Project Merlin pris i dag er 0.008 USD. Følg med i realtid MRLN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MRLN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MRLN

MRLN Prisinfo

Hvad er MRLN

MRLN Whitepaper

MRLN Officiel hjemmeside

MRLN Tokenomics

MRLN Prisprognose

MRLN Historik

MRLN Købsguide

MRLN-til-fiat-valutaomregner

MRLN Spot

MRLN USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Project Merlin Logo

Project Merlin-kurs(MRLN)

1 MRLN til USD direkte pris:

$0.008
$0.008$0.008
0.00%1D
USD
Project Merlin (MRLN) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:55:02 (UTC+8)

Project Merlin (MRLN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
24H lav
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
24H høj

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

--
----

--
----

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Project Merlin (MRLN) realtidsprisen er $ 0.008. I løbet af de sidste 24 timer har MRLN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.008 og et højdepunkt på $ 0.008, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MRLNs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, MRLN har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Project Merlin (MRLN) Markedsinformation

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

--
----

800,000,000
800,000,000 800,000,000

ARB

Den nuværende markedsværdi på Project Merlin er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 0.00. Det cirkulerende forsyning af MRLN er --, med et samlet udbud på 800000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.40M.

Project Merlin (MRLN) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Project Merlin i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 00.00%
30 dage$ +0.00154+23.83%
60 dage$ -0.017-68.00%
90 dage$ -0.017-68.00%
Project Merlin Prisændring i dag

I dag MRLN blev der registreret en ændring på $ 0 (0.00%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Project Merlin 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.00154 (+23.83%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Project Merlin 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage MRLN sås en ændring af $ -0.017 (-68.00%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Project Merlin 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.017 (-68.00%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Project Merlin (MRLN)?

Tjek Project MerlinPrishistorik-siden nu.

Hvad er Project Merlin (MRLN)

Project Merlin is a modular, decentralized ecosystem that empowers entrepreneurs, investors, and communities by combining blockchain infrastructure with DAO-driven governance. Built around four core platforms Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement, and IDO Launchpad it offers an end-to-end Web3 framework covering idea submission, evaluation, funding, execution, and community growth.

Project Merlin er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineProject Merlininvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekMRLNtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Project Merlin på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Project Merlin købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Project Merlin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Project Merlin (MRLN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Project Merlin (MRLN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Project Merlin.

Tjek Project Merlin prisprediktion nu!

Project Merlin (MRLN) Tokenomics

At forstå tokenomics for Project Merlin (MRLN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MRLN Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Project Merlin (MRLN)

Leder du efter, hvordan du køber Project Merlin? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Project Merlin på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

Project Merlin Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Project Merlin, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Project Merlin hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Project Merlin

Hvor meget er Project Merlin (MRLN) værd i dag?
Den direkte MRLN pris i USD er 0.008 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MRLN til USD pris?
Den aktuelle pris på MRLNtil USD er $ 0.008. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Project Merlin?
Markedsværdien for MRLN er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MRLN?
Den cirkulerende forsyning af MRLN er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MRLN?
MRLN opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MRLN?
MRLN så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for MRLN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MRLN er $ 0.00 USD.
Bliver MRLN højere i år?
MRLN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MRLN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:55:02 (UTC+8)

Project Merlin (MRLN) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

