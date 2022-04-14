Movement (MOVE) Tokenomics

Movement (MOVE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Movement (MOVE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Movement (MOVE) Information

Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems.

Officiel hjemmeside:
https://www.movementnetwork.xyz
Hvidbog:
https://docs.movementnetwork.xyz/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x3073f7aAA4DB83f95e9FFf17424F71D4751a3073

Movement (MOVE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Movement (MOVE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 357.49M
$ 357.49M$ 357.49M
Samlet udbud
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkulerende forsyning
$ 2.65B
$ 2.65B$ 2.65B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.35B
$ 1.35B$ 1.35B
Alle tiders Høj:
$ 1.5
$ 1.5$ 1.5
Alle tiders Lav:
$ 0.11177369840193155
$ 0.11177369840193155$ 0.11177369840193155
Nuværende pris:
$ 0.1349
$ 0.1349$ 0.1349

Movement (MOVE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Movement (MOVE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal MOVE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange MOVE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår MOVE's tokenomics, kan du udforske MOVE tokens live-pris!

Sådan køber du MOVE

Er du interesseret i at tilføje Movement (MOVE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MOVE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Movement (MOVE) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for MOVE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

MOVE Prisprediktion

Vil du vide, hvor MOVE måske er på vej hen? Vores MOVE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.