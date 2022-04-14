Movement (MOVE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Movement (MOVE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Movement (MOVE) Information Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems. Officiel hjemmeside: https://www.movementnetwork.xyz Hvidbog: https://docs.movementnetwork.xyz/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3073f7aAA4DB83f95e9FFf17424F71D4751a3073 Køb MOVE nu!

Movement (MOVE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Movement (MOVE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 357.49M $ 357.49M $ 357.49M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.35B $ 1.35B $ 1.35B Alle tiders Høj: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Alle tiders Lav: $ 0.11177369840193155 $ 0.11177369840193155 $ 0.11177369840193155 Nuværende pris: $ 0.1349 $ 0.1349 $ 0.1349 Få mere at vide om Movement (MOVE) pris

Movement (MOVE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Movement (MOVE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOVE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOVE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOVE's tokenomics, kan du udforske MOVE tokens live-pris!

Movement (MOVE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MOVE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MOVE prishistorikken nu!

MOVE Prisprediktion Vil du vide, hvor MOVE måske er på vej hen? Vores MOVE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MOVE Tokens prisprediktion nu!

