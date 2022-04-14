Morra Games (MORRA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Morra Games (MORRA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Morra Games (MORRA) Information $MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture. Officiel hjemmeside: https://morragames.com Hvidbog: https://docs.morragames.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd9ADfB67381D392C6e9671F64cDD9014BFcD74F2 Køb MORRA nu!

Morra Games (MORRA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Morra Games (MORRA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 717.49K $ 717.49K $ 717.49K Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 406.74M $ 406.74M $ 406.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 882.00K $ 882.00K $ 882.00K Alle tiders Høj: $ 0.039 $ 0.039 $ 0.039 Alle tiders Lav: $ 0.000178049391179794 $ 0.000178049391179794 $ 0.000178049391179794 Nuværende pris: $ 0.001764 $ 0.001764 $ 0.001764 Få mere at vide om Morra Games (MORRA) pris

Morra Games (MORRA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Morra Games (MORRA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MORRA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MORRA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MORRA's tokenomics, kan du udforske MORRA tokens live-pris!

Sådan køber du MORRA Er du interesseret i at tilføje Morra Games (MORRA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MORRA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MORRA på MEXC nu!

Morra Games (MORRA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MORRA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MORRA prishistorikken nu!

MORRA Prisprediktion Vil du vide, hvor MORRA måske er på vej hen? Vores MORRA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MORRA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!