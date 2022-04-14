Morra Games (MORRA) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Morra Games (MORRA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Morra Games (MORRA) Information

$MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture.

Officiel hjemmeside:
https://morragames.com
Hvidbog:
https://docs.morragames.com
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xd9ADfB67381D392C6e9671F64cDD9014BFcD74F2

Morra Games (MORRA) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Morra Games (MORRA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 717.49K
Samlet udbud
$ 500.00M
Cirkulerende forsyning
$ 406.74M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 882.00K
Alle tiders Høj:
$ 0.039
Alle tiders Lav:
$ 0.000178049391179794
Nuværende pris:
$ 0.001764
Morra Games (MORRA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Morra Games (MORRA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal MORRA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange MORRA tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår MORRA's tokenomics, kan du udforske MORRA tokens live-pris!

