dotmoovs (MOOV) Information dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players. Officiel hjemmeside: https://www.dotmoovs.com/ Hvidbog: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRBthE-oWJ1jICKv2X9M2nx3r7Pn4kowYFF9bo_THbD-YVqJsNa6AhH6Ku_B-Et3FvML6uOLrs_k1hm/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g2c968c1efc6_0_94 Block Explorer: https://solscan.io/token/3KDgfZkd3jZ8S2ZwynouuXAjUXGTgKcp1SM5kZ29z76Y Køb MOOV nu!

dotmoovs (MOOV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for dotmoovs (MOOV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 736.96K $ 736.96K $ 736.96K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 731.18M $ 731.18M $ 731.18M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.098709 $ 0.098709 $ 0.098709 Alle tiders Lav: $ 0.00066401322455994 $ 0.00066401322455994 $ 0.00066401322455994 Nuværende pris: $ 0.0010079 $ 0.0010079 $ 0.0010079 Få mere at vide om dotmoovs (MOOV) pris

dotmoovs (MOOV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for dotmoovs (MOOV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOOV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOOV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOOV's tokenomics, kan du udforske MOOV tokens live-pris!

dotmoovs (MOOV) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MOOV hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MOOV prishistorikken nu!

MOOV Prisprediktion Vil du vide, hvor MOOV måske er på vej hen? Vores MOOV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MOOV Tokens prisprediktion nu!

