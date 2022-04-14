MoonEdge (MOONED) Tokenomics Få vigtig indsigt i MoonEdge (MOONED), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MoonEdge (MOONED) Information MoonEdge accelerates Web3 adoption by launching and incubating prominent start-ups within high performing verticals: including Gaming, DeFi, AI, Scaling Solutions and ZK Technology. It offers creators and developers access to funding, community building, marketing, and a robust network of partnerships. This framework aims to ensure the successful launch of top-tier projects to not only the MoonEdge community, but also to a broader audience. Officiel hjemmeside: https://moonedge.finance/ Hvidbog: https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/moonedge-d596d.appspot.com/o/Litepaper_ME_2106.pdf?alt=media&token=3d5ba4d9-f2d1-4eff-8601-e955ed59c8d2 Block Explorer: https://polygonscan.com/address/0x7e4c577ca35913af564ee2a24d882a4946ec492b Køb MOONED nu!

MoonEdge (MOONED) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MoonEdge (MOONED), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 371.60K $ 371.60K $ 371.60K Alle tiders Høj: $ 0.00748 $ 0.00748 $ 0.00748 Alle tiders Lav: $ 0.001847797488637726 $ 0.001847797488637726 $ 0.001847797488637726 Nuværende pris: $ 0.001858 $ 0.001858 $ 0.001858 Få mere at vide om MoonEdge (MOONED) pris

MoonEdge (MOONED) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MoonEdge (MOONED) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOONED tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOONED tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOONED's tokenomics, kan du udforske MOONED tokens live-pris!

Sådan køber du MOONED Er du interesseret i at tilføje MoonEdge (MOONED) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MOONED, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MOONED på MEXC nu!

MoonEdge (MOONED) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MOONED hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MOONED prishistorikken nu!

MOONED Prisprediktion Vil du vide, hvor MOONED måske er på vej hen? Vores MOONED prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MOONED Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!