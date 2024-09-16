Moodeng on Eth (MOODENGETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Moodeng on Eth (MOODENGETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Moodeng on Eth (MOODENGETH) Information Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo. Officiel hjemmeside: https://moodeng.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x28561b8a2360f463011c16b6cc0b0cbef8dbbcad Køb MOODENGETH nu!

Moodeng on Eth (MOODENGETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Moodeng on Eth (MOODENGETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.88M $ 12.88M $ 12.88M Samlet udbud $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Cirkulerende forsyning $ 408.51B $ 408.51B $ 408.51B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.26M $ 13.26M $ 13.26M Alle tiders Høj: $ 0.00043539 $ 0.00043539 $ 0.00043539 Alle tiders Lav: $ 0.000000058464497807 $ 0.000000058464497807 $ 0.000000058464497807 Nuværende pris: $ 0.00003153 $ 0.00003153 $ 0.00003153 Få mere at vide om Moodeng on Eth (MOODENGETH) pris

Moodeng on Eth (MOODENGETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Moodeng on Eth (MOODENGETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOODENGETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOODENGETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOODENGETH's tokenomics, kan du udforske MOODENGETH tokens live-pris!

Moodeng on Eth (MOODENGETH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MOODENGETH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MOODENGETH prishistorikken nu!

MOODENGETH Prisprediktion Vil du vide, hvor MOODENGETH måske er på vej hen? Vores MOODENGETH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MOODENGETH Tokens prisprediktion nu!

