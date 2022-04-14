Monr (MONR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Monr (MONR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Monr (MONR) Information Monr is a community-driven meme coin launched on the Base blockchain. It stands for patience, authenticity, and a new wave of decentralized meme culture. Officiel hjemmeside: https://monrhub.com/ Hvidbog: https://monrhub.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0x1308b9a0be01e9119f466d283357ef718c3376d8 Køb MONR nu!

Monr (MONR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Monr (MONR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 870.00K $ 870.00K $ 870.00K Alle tiders Høj: $ 175.9997 $ 175.9997 $ 175.9997 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00174 $ 0.00174 $ 0.00174 Få mere at vide om Monr (MONR) pris

Monr (MONR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Monr (MONR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MONR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MONR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MONR's tokenomics, kan du udforske MONR tokens live-pris!

Sådan køber du MONR Er du interesseret i at tilføje Monr (MONR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MONR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MONR på MEXC nu!

Monr (MONR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MONR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MONR prishistorikken nu!

MONR Prisprediktion Vil du vide, hvor MONR måske er på vej hen? Vores MONR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MONR Tokens prisprediktion nu!

