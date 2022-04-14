Mochi (MOCHI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mochi (MOCHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mochi (MOCHI) Information The favourite cat of Base Chain. Named after the CEO of Coinbase's pet cat! Officiel hjemmeside: https://mochithecatcoin.com/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xf6e932ca12afa26665dc4dde7e27be02a7c02e50 Køb MOCHI nu!

Mochi (MOCHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mochi (MOCHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.77M $ 9.77M $ 9.77M Samlet udbud $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Cirkulerende forsyning $ 937.63B $ 937.63B $ 937.63B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.42M $ 10.42M $ 10.42M Alle tiders Høj: $ 0.0000848012 $ 0.0000848012 $ 0.0000848012 Alle tiders Lav: $ 0.0000014397700894 $ 0.0000014397700894 $ 0.0000014397700894 Nuværende pris: $ 0.0000104226 $ 0.0000104226 $ 0.0000104226 Få mere at vide om Mochi (MOCHI) pris

Mochi (MOCHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mochi (MOCHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOCHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOCHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOCHI's tokenomics, kan du udforske MOCHI tokens live-pris!

