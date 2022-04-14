Moonray (MNRY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Moonray (MNRY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Moonray (MNRY) Information Moonray is a decentralized gaming and entertainment network, powered by $MNRY and supporting a wide range of projects in gaming, comics and animation. The Moonray Game, the first game developed by Moonray Studio is a AAA, melee-style, arena combat PVP. Moonray catapults you into an otherworldly multiplayer combat arena, where intense, fast-paced battles demand mastery of both offense and defense. The game is live on the Epic Game Store and coming soon to PlayStation. Officiel hjemmeside: https://www.moonray.studio/ Hvidbog: https://docs.google.com/presentation/d/1-6UNqvFW1yKfZKwDMJG92d0-RVHP9gJp/edit?usp=sharing&ouid=101706349485834694094&rtpof=true&sd=true Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x06904a21f2dB805487FcBDC3b3Fe9607dAaa5D54 Køb MNRY nu!

Moonray (MNRY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Moonray (MNRY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 630.23K $ 630.23K $ 630.23K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 192.09M $ 192.09M $ 192.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M Alle tiders Høj: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 Alle tiders Lav: $ 0.00296822894227882 $ 0.00296822894227882 $ 0.00296822894227882 Nuværende pris: $ 0.003281 $ 0.003281 $ 0.003281 Få mere at vide om Moonray (MNRY) pris

Moonray (MNRY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Moonray (MNRY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MNRY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MNRY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MNRY's tokenomics, kan du udforske MNRY tokens live-pris!

