Mnemonics (MNEMO) Information Mnemonics is a community-driven meme coin project on the TON blockchain, engaging meme coin enthusiasts and TON supporters through gamified activities, such as strategic challenges and token exchanges. The project’s mission is to decentralize wealth and foster an inclusive, active community. Officiel hjemmeside: https://about.mnemonics-coin.com/ Hvidbog: https://docs.google.com/document/d/1i-o9gHOr6tR3g6OntI22aXo_yePuFLIu/edit Block Explorer: https://verifier.ton.org/EQBkCw8lcwcgk1nSlMko6SV2cf2ZyxnLR8w3t7923ErnzSBX Køb MNEMO nu!

Mnemonics (MNEMO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mnemonics (MNEMO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 28.00B $ 28.00B $ 28.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 261.80K $ 261.80K $ 261.80K Alle tiders Høj: $ 0.0011 $ 0.0011 $ 0.0011 Alle tiders Lav: $ 0.000006521259100003 $ 0.000006521259100003 $ 0.000006521259100003 Nuværende pris: $ 0.00000935 $ 0.00000935 $ 0.00000935 Få mere at vide om Mnemonics (MNEMO) pris

Mnemonics (MNEMO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mnemonics (MNEMO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MNEMO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MNEMO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MNEMO's tokenomics, kan du udforske MNEMO tokens live-pris!

Sådan køber du MNEMO Er du interesseret i at tilføje Mnemonics (MNEMO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MNEMO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MNEMO på MEXC nu!

Mnemonics (MNEMO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MNEMO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MNEMO prishistorikken nu!

MNEMO Prisprediktion Vil du vide, hvor MNEMO måske er på vej hen? Vores MNEMO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MNEMO Tokens prisprediktion nu!

