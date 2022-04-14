MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Tokenomics Få vigtig indsigt i MMOSH Pit Protocol (MMOSH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Information MMOSH (Massively Multiplayer On-chain Shared Hallucination) is a decentralized, permissionless and composable virtual world available through various access devices and software platforms. Our protocol combines the best of SocialFi, GameFi, DeFi and AI into a cohesive ecosystem that unleashes creators and builders to launch and scale mindbending on-chain apps. Officiel hjemmeside: https://www.mmosh.ai/ Hvidbog: https://www.mmosh.ai/the_night_paper Block Explorer: https://solscan.io/token/FwfrwnNVLGyS8ucVjWvyoRdFDpTY8w6ACMAxJ4rqGUSS Køb MMOSH nu!

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MMOSH Pit Protocol (MMOSH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0000131 $ 0.0000131 $ 0.0000131 Få mere at vide om MMOSH Pit Protocol (MMOSH) pris

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MMOSH Pit Protocol (MMOSH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MMOSH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MMOSH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MMOSH's tokenomics, kan du udforske MMOSH tokens live-pris!

