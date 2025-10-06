UdvekslingDEX+
Den direkte MiL.k pris i dag er 0.09314 USD. Følg med i realtid MLK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MLK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte MiL.k pris i dag er 0.09314 USD. Følg med i realtid MLK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MLK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

MiL.k Logo

MiL.k-kurs(MLK)

1 MLK til USD direkte pris:

$0.09314
$0.09314$0.09314
-2.33%1D
USD
MiL.k (MLK) Live prisdiagram
MiL.k (MLK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.09129
$ 0.09129$ 0.09129
24H lav
$ 0.09754
$ 0.09754$ 0.09754
24H høj

$ 0.09129
$ 0.09129$ 0.09129

$ 0.09754
$ 0.09754$ 0.09754

$ 4.33902357
$ 4.33902357$ 4.33902357

$ 0.09704502839127048
$ 0.09704502839127048$ 0.09704502839127048

+1.93%

-2.33%

-7.42%

-7.42%

MiL.k (MLK) realtidsprisen er $ 0.09314. I løbet af de sidste 24 timer har MLK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.09129 og et højdepunkt på $ 0.09754, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MLKs højeste pris nogensinde er $ 4.33902357, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.09704502839127048.

Når det gælder kortsigtet performance, MLK har ændret sig med +1.93% i løbet af den sidste time, -2.33% i løbet af 24 timer og -7.42% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MiL.k (MLK) Markedsinformation

No.497

$ 47.17M
$ 47.17M$ 47.17M

$ 55.28K
$ 55.28K$ 55.28K

$ 91.86M
$ 91.86M$ 91.86M

506.43M
506.43M 506.43M

986,245,419
986,245,419 986,245,419

986,245,419
986,245,419 986,245,419

51.34%

ARB

Den nuværende markedsværdi på MiL.k er $ 47.17M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 55.28K. Det cirkulerende forsyning af MLK er 506.43M, med et samlet udbud på 986245419. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 91.86M.

MiL.k (MLK) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for MiL.k i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0022219-2.33%
30 dage$ -0.03876-29.39%
60 dage$ -0.04736-33.71%
90 dage$ +0.04314+86.28%
MiL.k Prisændring i dag

I dag MLK blev der registreret en ændring på $ -0.0022219 (-2.33%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

MiL.k 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.03876 (-29.39%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

MiL.k 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage MLK sås en ændring af $ -0.04736 (-33.71%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

MiL.k 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.04314 (+86.28%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for MiL.k (MLK)?

Tjek MiL.kPrishistorik-siden nu.

Hvad er MiL.k (MLK)

MiL.k er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineMiL.kinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekMLKtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om MiL.k på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din MiL.k købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

MiL.k Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil MiL.k (MLK) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine MiL.k (MLK) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for MiL.k.

Tjek MiL.k prisprediktion nu!

MiL.k (MLK) Tokenomics

At forstå tokenomics for MiL.k (MLK) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MLK Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du MiL.k (MLK)

Leder du efter, hvordan du køber MiL.k? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe MiL.k på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

MLK til lokale valutaer

1 MiL.k(MLK) til VND
2,450.9791
1 MiL.k(MLK) til AUD
A$0.1415728
1 MiL.k(MLK) til GBP
0.0707864
1 MiL.k(MLK) til EUR
0.0801004
1 MiL.k(MLK) til USD
$0.09314
1 MiL.k(MLK) til MYR
RM0.3902566
1 MiL.k(MLK) til TRY
3.9146742
1 MiL.k(MLK) til JPY
¥14.25042
1 MiL.k(MLK) til ARS
ARS$133.6298208
1 MiL.k(MLK) til RUB
7.4875246
1 MiL.k(MLK) til INR
8.2680378
1 MiL.k(MLK) til IDR
Rp1,552.3327124
1 MiL.k(MLK) til PHP
5.4663866
1 MiL.k(MLK) til EGP
￡E.4.3990022
1 MiL.k(MLK) til BRL
R$0.5001618
1 MiL.k(MLK) til CAD
C$0.130396
1 MiL.k(MLK) til BDT
11.3928848
1 MiL.k(MLK) til NGN
134.5947512
1 MiL.k(MLK) til COP
$358.230411
1 MiL.k(MLK) til ZAR
R.1.6178418
1 MiL.k(MLK) til UAH
3.907223
1 MiL.k(MLK) til TZS
T.Sh.228.2842772
1 MiL.k(MLK) til VES
Bs20.58394
1 MiL.k(MLK) til CLP
$87.73788
1 MiL.k(MLK) til PKR
Rs26.302736
1 MiL.k(MLK) til KZT
49.1760572
1 MiL.k(MLK) til THB
฿3.0009708
1 MiL.k(MLK) til TWD
NT$2.8677806
1 MiL.k(MLK) til AED
د.إ0.3418238
1 MiL.k(MLK) til CHF
Fr0.074512
1 MiL.k(MLK) til HKD
HK$0.7236978
1 MiL.k(MLK) til AMD
֏35.5217332
1 MiL.k(MLK) til MAD
.د.م0.8596822
1 MiL.k(MLK) til MXN
$1.7286784
1 MiL.k(MLK) til SAR
ريال0.349275
1 MiL.k(MLK) til ETB
Br14.3090982
1 MiL.k(MLK) til KES
KSh12.0001576
1 MiL.k(MLK) til JOD
د.أ0.06603626
1 MiL.k(MLK) til PLN
0.3427552
1 MiL.k(MLK) til RON
лв0.4107474
1 MiL.k(MLK) til SEK
kr0.8829672
1 MiL.k(MLK) til BGN
лв0.1574066
1 MiL.k(MLK) til HUF
Ft31.3388158
1 MiL.k(MLK) til CZK
1.9643226
1 MiL.k(MLK) til KWD
د.ك0.0284077
1 MiL.k(MLK) til ILS
0.302705
1 MiL.k(MLK) til BOB
Bs0.6435974
1 MiL.k(MLK) til AZN
0.158338
1 MiL.k(MLK) til TJS
SM0.8550252
1 MiL.k(MLK) til GEL
0.2524094
1 MiL.k(MLK) til AOA
Kz85.3711926
1 MiL.k(MLK) til BHD
.د.ب0.0349275
1 MiL.k(MLK) til BMD
$0.09314
1 MiL.k(MLK) til DKK
kr0.6026158
1 MiL.k(MLK) til HNL
L2.4421308
1 MiL.k(MLK) til MUR
4.2602236
1 MiL.k(MLK) til NAD
$1.6103906
1 MiL.k(MLK) til NOK
kr0.9425768
1 MiL.k(MLK) til NZD
$0.1620636
1 MiL.k(MLK) til PAB
B/.0.09314
1 MiL.k(MLK) til PGK
K0.391188
1 MiL.k(MLK) til QAR
ر.ق0.3380982
1 MiL.k(MLK) til RSD
дин.9.4611612
1 MiL.k(MLK) til UZS
soʻm1,108.8093464
1 MiL.k(MLK) til ALL
L7.7762586
1 MiL.k(MLK) til ANG
ƒ0.1667206
1 MiL.k(MLK) til AWG
ƒ0.1667206
1 MiL.k(MLK) til BBD
$0.18628
1 MiL.k(MLK) til BAM
KM0.1564752
1 MiL.k(MLK) til BIF
Fr272.24822
1 MiL.k(MLK) til BND
$0.1201506
1 MiL.k(MLK) til BSD
$0.09314
1 MiL.k(MLK) til JMD
$14.907057
1 MiL.k(MLK) til KHR
372.56
1 MiL.k(MLK) til KMF
Fr39.67764
1 MiL.k(MLK) til LAK
2,024.7825682
1 MiL.k(MLK) til LKR
රු28.2754412
1 MiL.k(MLK) til MDL
L1.5805858
1 MiL.k(MLK) til MGA
Ar417.667702
1 MiL.k(MLK) til MOP
P0.7460514
1 MiL.k(MLK) til MVR
1.425042
1 MiL.k(MLK) til MWK
MK161.141514
1 MiL.k(MLK) til MZN
MT5.951646
1 MiL.k(MLK) til NPR
रु13.1737216
1 MiL.k(MLK) til PYG
660.54888
1 MiL.k(MLK) til RWF
Fr135.33242
1 MiL.k(MLK) til SBD
$0.7665422
1 MiL.k(MLK) til SCR
1.2722924
1 MiL.k(MLK) til SRD
$3.58589
1 MiL.k(MLK) til SVC
$0.814975
1 MiL.k(MLK) til SZL
L1.6103906
1 MiL.k(MLK) til TMT
m0.32599
1 MiL.k(MLK) til TND
د.ت0.27420416
1 MiL.k(MLK) til TTD
$0.6305578
1 MiL.k(MLK) til UGX
Sh323.38208
1 MiL.k(MLK) til XAF
Fr52.6241
1 MiL.k(MLK) til XCD
$0.251478
1 MiL.k(MLK) til XOF
Fr52.6241
1 MiL.k(MLK) til XPF
Fr9.50028
1 MiL.k(MLK) til BWP
P1.2471446
1 MiL.k(MLK) til BZD
$0.1872114
1 MiL.k(MLK) til CVE
$8.852957
1 MiL.k(MLK) til DJF
Fr16.48578
1 MiL.k(MLK) til DOP
$5.9665484
1 MiL.k(MLK) til DZD
د.ج12.1054058
1 MiL.k(MLK) til FJD
$0.2104964
1 MiL.k(MLK) til GNF
Fr802.8668
1 MiL.k(MLK) til GTQ
Q0.7115896
1 MiL.k(MLK) til GYD
$19.5053788
1 MiL.k(MLK) til ISK
kr11.54936

MiL.k Ressource

For en mere dybdegående forståelse af MiL.k, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel MiL.k hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om MiL.k

Hvor meget er MiL.k (MLK) værd i dag?
Den direkte MLK pris i USD er 0.09314 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MLK til USD pris?
Den aktuelle pris på MLKtil USD er $ 0.09314. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af MiL.k?
Markedsværdien for MLK er $ 47.17M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MLK?
Den cirkulerende forsyning af MLK er 506.43M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MLK?
MLK opnåede en ATH-pris på 4.33902357 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MLK?
MLK så en ATL-pris på 0.09704502839127048 USD.
Hvad er handelsvolumen for MLK?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MLK er $ 55.28K USD.
Bliver MLK højere i år?
MLK kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MLK prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

