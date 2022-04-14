MLG (MLG) Tokenomics Få vigtig indsigt i MLG (MLG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MLG (MLG) Information the culture coin of gaming. Officiel hjemmeside: https://mlg.lol/ Block Explorer: https://solscan.io/token/7XJiwLDrjzxDYdZipnJXzpr1iDTmK55XixSFAa7JgNEL Køb MLG nu!

MLG (MLG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MLG (MLG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 997.52M $ 997.52M $ 997.52M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M Alle tiders Høj: $ 0.2202 $ 0.2202 $ 0.2202 Alle tiders Lav: $ 0.007357513671110888 $ 0.007357513671110888 $ 0.007357513671110888 Nuværende pris: $ 0.007926 $ 0.007926 $ 0.007926 Få mere at vide om MLG (MLG) pris

MLG (MLG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MLG (MLG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MLG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MLG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MLG's tokenomics, kan du udforske MLG tokens live-pris!

