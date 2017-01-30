Maker (MKR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Maker (MKR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Maker (MKR) Information DAI is issued by the full mortgage of the assets on the chain, and it is 1:1 anchored with the US dollar. MKR is the governance and equity token of the system. MakerDAO has more than 500 active partners around the world, including international payments, remittance systems, supply chain finance companies, e-sports and gaming platforms, etc. Officiel hjemmeside: https://makerdao.com/ Hvidbog: https://makerdao.com/en/whitepaper/#overview-of-the-dai-stablecoin-system Block Explorer: https://etherscan.io/token/Maker Køb MKR nu!

Maker (MKR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Maker (MKR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.85B $ 1.85B $ 1.85B Alle tiders Høj: $ 6,332.9 $ 6,332.9 $ 6,332.9 Alle tiders Lav: $ 21.059799194335938 $ 21.059799194335938 $ 21.059799194335938 Nuværende pris: $ 1,847.6 $ 1,847.6 $ 1,847.6 Få mere at vide om Maker (MKR) pris

Maker (MKR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Maker (MKR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MKR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MKR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MKR's tokenomics, kan du udforske MKR tokens live-pris!

Maker (MKR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MKR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MKR prishistorikken nu!

MKR Prisprediktion Vil du vide, hvor MKR måske er på vej hen? Vores MKR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MKR Tokens prisprediktion nu!

