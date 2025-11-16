MISSION (MISSION) Tokenomics

MISSION (MISSION) Tokenomics

Få vigtig indsigt i MISSION (MISSION), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
2025-11-16
MISSION (MISSION) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MISSION (MISSION), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M
Alle tiders Høj:
$ 0.000108
$ 0.000108$ 0.000108
Alle tiders Lav:
$ 0.000002154047550538
$ 0.000002154047550538$ 0.000002154047550538
Nuværende pris:
$ 0.000002194
$ 0.000002194$ 0.000002194

MISSION (MISSION) Information

MissionPawsible is a mobile GameFi platform seamlessly integrated into messaging apps, starting with Telegram, developed by the team behind BabyDoge — one of the world’s largest memecoins. It reimagines the classic mobile city builder through a Web3 economy powered by the $MP token, where progress unlocks seasonal rewards and prize pools. Beyond building, users can compete in casual games against AI agents or challenge friends in private rooms — all without leaving chat. With instant onboarding, engaging mechanics, and access to a massive community, MissionPawsible brings blockchain gaming to the platforms people already use every day.

Officiel hjemmeside:
https://missionpawsible.game/
Block Explorer:
https://tonscan.org/jetton/EQDDhgqmuh16lpAaTvAqzQ-zo7_HqjrUNJxmIhFeXwVUSUAe

MISSION (MISSION) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for MISSION (MISSION) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal MISSION tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange MISSION tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår MISSION's tokenomics, kan du udforske MISSION tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

