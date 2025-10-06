Hvad er MISSION (MISSION)

MissionPawsible is a mobile GameFi platform seamlessly integrated into messaging apps, starting with Telegram, developed by the team behind BabyDoge — one of the world’s largest memecoins. It reimagines the classic mobile city builder through a Web3 economy powered by the $MP token, where progress unlocks seasonal rewards and prize pools. Beyond building, users can compete in casual games against AI agents or challenge friends in private rooms — all without leaving chat. With instant onboarding, engaging mechanics, and access to a massive community, MissionPawsible brings blockchain gaming to the platforms people already use every day. MissionPawsible is a mobile GameFi platform seamlessly integrated into messaging apps, starting with Telegram, developed by the team behind BabyDoge — one of the world’s largest memecoins. It reimagines the classic mobile city builder through a Web3 economy powered by the $MP token, where progress unlocks seasonal rewards and prize pools. Beyond building, users can compete in casual games against AI agents or challenge friends in private rooms — all without leaving chat. With instant onboarding, engaging mechanics, and access to a massive community, MissionPawsible brings blockchain gaming to the platforms people already use every day.

MISSION er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineMISSIONinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekMISSIONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om MISSION på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din MISSION købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

MISSION Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil MISSION (MISSION) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine MISSION (MISSION) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for MISSION.

Tjek MISSION prisprediktion nu!

MISSION (MISSION) Tokenomics

At forstå tokenomics for MISSION (MISSION) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MISSION Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du MISSION (MISSION)

Leder du efter, hvordan du køber MISSION? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe MISSION på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

MISSION til lokale valutaer

Prøv konverter

MISSION Ressource

For en mere dybdegående forståelse af MISSION, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om MISSION Hvor meget er MISSION (MISSION) værd i dag? Den direkte MISSION pris i USD er 0.000004693 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle MISSION til USD pris? $ 0.000004693 . Tjek Den aktuelle pris på MISSIONtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af MISSION? Markedsværdien for MISSION er $ 0.00 USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af MISSION? Den cirkulerende forsyning af MISSION er 0.00 USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på MISSION? MISSION opnåede en ATH-pris på 0.000031145798993297 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MISSION? MISSION så en ATL-pris på 0.000002538518482296 USD . Hvad er handelsvolumen for MISSION? Direkte 24-timers handelsvolumen for MISSION er $ 98.51K USD . Bliver MISSION højere i år? MISSION kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MISSION prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

MISSION (MISSION) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025