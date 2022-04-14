Project MIRAI (MIRAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Project MIRAI (MIRAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Project MIRAI (MIRAI) Information Mirai is a case study in decentralized character creation, exploring how AI-powered virtual humans can evolve through meme culture, social platforms, and community-driven IP. It represents a new frontier for virtual identity, where digital beings are not only content creators but autonomous entities with long-term value and potential across Web3 ecosystems. Officiel hjemmeside: https://linktr.ee/mirai_terminal Block Explorer: https://solscan.io/token/5evN2exivZXJfLaA1KhHfiJKWfwH8znqyH36w1SFz89Y

Project MIRAI (MIRAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Project MIRAI (MIRAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 Samlet udbud $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.64M Alle tiders Høj: $ 0.036 Alle tiders Lav: $ 0.003137914059775444 Nuværende pris: $ 0.00364

Project MIRAI (MIRAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Project MIRAI (MIRAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MIRAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MIRAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Project MIRAI (MIRAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MIRAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

