Mirror Protocol (MIR) Information MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project. Officiel hjemmeside: https://mirror.finance Hvidbog: https://docs.mirror.finance Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x09a3EcAFa817268f77BE1283176B946C4ff2E608 Køb MIR nu!

Mirror Protocol (MIR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mirror Protocol (MIR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 978.00K $ 978.00K $ 978.00K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 77.74M $ 77.74M $ 77.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 13.6714 $ 13.6714 $ 13.6714 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.01258 $ 0.01258 $ 0.01258 Få mere at vide om Mirror Protocol (MIR) pris

Mirror Protocol (MIR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mirror Protocol (MIR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MIR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MIR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MIR's tokenomics, kan du udforske MIR tokens live-pris!

