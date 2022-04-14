MILLI (MILLI) Tokenomics Få vigtig indsigt i MILLI (MILLI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MILLI (MILLI) Information Born with a flash of inspiration and rooted in a bonded friendship. Milli is not just top speed, it's the general mindset for pole position! Officiel hjemmeside: https://www.milli.dog Block Explorer: https://seitrace.com/token/0x95597EB8D227a7c4B4f5E807a815C5178eE6dBE1 Køb MILLI nu!

MILLI (MILLI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MILLI (MILLI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.43M $ 3.43M $ 3.43M Samlet udbud $ 299.79B $ 299.79B $ 299.79B Cirkulerende forsyning $ 263.00B $ 263.00B $ 263.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.91M $ 3.91M $ 3.91M Alle tiders Høj: $ 0.00002085 $ 0.00002085 $ 0.00002085 Alle tiders Lav: $ 0.00000033979712606 $ 0.00000033979712606 $ 0.00000033979712606 Nuværende pris: $ 0.000013028 $ 0.000013028 $ 0.000013028 Få mere at vide om MILLI (MILLI) pris

MILLI (MILLI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MILLI (MILLI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MILLI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MILLI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MILLI's tokenomics, kan du udforske MILLI tokens live-pris!

MILLI (MILLI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MILLI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MILLI prishistorikken nu!

MILLI Prisprediktion Vil du vide, hvor MILLI måske er på vej hen? Vores MILLI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MILLI Tokens prisprediktion nu!

