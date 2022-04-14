MilkyWay (MILK) Tokenomics Få vigtig indsigt i MilkyWay (MILK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MilkyWay (MILK) Information MilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact. Officiel hjemmeside: https://milkyway.zone Hvidbog: https://docs.milkyway.zone Block Explorer: https://www.mintscan.io/milkyway Køb MILK nu!

MilkyWay (MILK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MilkyWay (MILK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.65M $ 10.65M $ 10.65M Samlet udbud $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Cirkulerende forsyning $ 238.90M $ 238.90M $ 238.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 53.50M $ 53.50M $ 53.50M Alle tiders Høj: $ 0.24037 $ 0.24037 $ 0.24037 Alle tiders Lav: $ 0.04226789729378344 $ 0.04226789729378344 $ 0.04226789729378344 Nuværende pris: $ 0.04458 $ 0.04458 $ 0.04458 Få mere at vide om MilkyWay (MILK) pris

MilkyWay (MILK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MilkyWay (MILK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MILK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MILK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MILK's tokenomics, kan du udforske MILK tokens live-pris!

MilkyWay (MILK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MILK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MILK prishistorikken nu!

MILK Prisprediktion Vil du vide, hvor MILK måske er på vej hen? Vores MILK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MILK Tokens prisprediktion nu!

