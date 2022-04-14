Megalink (MG8) Tokenomics Få vigtig indsigt i Megalink (MG8), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Megalink (MG8) Information Step into the future of gaming with Megalink, the ultimate Web3 Gaming Platform that's setting new standards in the digital realm. Designed to onboard AAA titles crafted on the Unreal Engine, Megalink will bring seamless experience and quality games to Web3 gaming. Megalink platform supports a multi-chain environment to ensure scalability, interoperability, and the smooth development of games. Officiel hjemmeside: http://mega8.io/ Hvidbog: https://docs.mega8.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xdc0d0eb492e4902c5991c5cb2038fb06409e7f99

Megalink (MG8) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Megalink (MG8), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Alle tiders Høj: $ 2.499 $ 2.499 $ 2.499 Alle tiders Lav: $ 0.000463361383051603 $ 0.000463361383051603 $ 0.000463361383051603 Nuværende pris: $ 0.001219 $ 0.001219 $ 0.001219 Få mere at vide om Megalink (MG8) pris

Megalink (MG8) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Megalink (MG8) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MG8 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MG8 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MG8's tokenomics, kan du udforske MG8 tokens live-pris!

Megalink (MG8) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MG8 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

