Mfercoin (MFER) Information MFER is a meme coin. Officiel hjemmeside: https://mirror.xyz/sartoshi.eth/gTS1jOL9JdfbO2--rTIMiGo5SmovIbxyPR7xIJJCxUo Hvidbog: https://ipfs.io/ipfs/QmRB2uGqNiwX8piYCNLmNK234BTcXksDfobt7UDfPFUzFa/mfercoin.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0xE3086852A4B125803C815a158249ae468A3254Ca Køb MFER nu!

Mfercoin (MFER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mfercoin (MFER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.06M $ 12.06M $ 12.06M Alle tiders Høj: $ 0.2959 $ 0.2959 $ 0.2959 Alle tiders Lav: $ 0.005890908339464662 $ 0.005890908339464662 $ 0.005890908339464662 Nuværende pris: $ 0.012061 $ 0.012061 $ 0.012061 Få mere at vide om Mfercoin (MFER) pris

Mfercoin (MFER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mfercoin (MFER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MFER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MFER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MFER's tokenomics, kan du udforske MFER tokens live-pris!

Mfercoin (MFER) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MFER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MFER prishistorikken nu!

MFER Prisprediktion Vil du vide, hvor MFER måske er på vej hen? Vores MFER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MFER Tokens prisprediktion nu!

