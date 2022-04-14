Metafighter (MF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Metafighter (MF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Metafighter (MF) Information MetaFighter is a skill-based P2E fighting game which captures the essence of arcade classics like Street Fighter, Mortal Kombat while delivering an in-game economy that rewards players for their gameplay. Officiel hjemmeside: http://metafighter.com Hvidbog: https://metafighter.com/MetaFighter%20White%20Paper%20(v1.2).pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xBb6cDedac5CaB4A420211a4A8e8B5DCA879B31De Køb MF nu!

Metafighter (MF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Metafighter (MF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 67.50K $ 67.50K $ 67.50K Samlet udbud $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Cirkulerende forsyning $ 614.03M $ 614.03M $ 614.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 164.90K $ 164.90K $ 164.90K Alle tiders Høj: $ 0.003438 $ 0.003438 $ 0.003438 Alle tiders Lav: $ 0.000033149154696201 $ 0.000033149154696201 $ 0.000033149154696201 Nuværende pris: $ 0.00010993 $ 0.00010993 $ 0.00010993 Få mere at vide om Metafighter (MF) pris

Metafighter (MF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Metafighter (MF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MF's tokenomics, kan du udforske MF tokens live-pris!

Metafighter (MF) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MF hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MF prishistorikken nu!

