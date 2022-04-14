MetaVPad (METAV) Tokenomics Få vigtig indsigt i MetaVPad (METAV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MetaVPad (METAV) Information MetaVPad is a metaverse-themed launchpad that claims to be "building the metaverse, one block at a time." MetaVPad sees the metaverse as the next generation of the internet and wants to democratize access to its future. It helps fuel, refine, and supercharge different projects building in the metaverse, from social networks over non-fungible token projects to blockchain-based infrastructure and interoperability protocols or even blockchain games. Officiel hjemmeside: https://metavpad.com Block Explorer: https://blockscan.com/address/0x62858686119135cc00C4A3102b436a0eB314D402

MetaVPad (METAV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MetaVPad (METAV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.43M $ 5.43M $ 5.43M Alle tiders Høj: $ 0.279 $ 0.279 $ 0.279 Alle tiders Lav: $ 0.000995251574841823 $ 0.000995251574841823 $ 0.000995251574841823 Nuværende pris: $ 0.001086 $ 0.001086 $ 0.001086 Få mere at vide om MetaVPad (METAV) pris

MetaVPad (METAV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MetaVPad (METAV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal METAV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange METAV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår METAV's tokenomics, kan du udforske METAV tokens live-pris!

MetaVPad (METAV) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for METAV hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk METAV prishistorikken nu!

METAV Prisprediktion Vil du vide, hvor METAV måske er på vej hen? Vores METAV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se METAV Tokens prisprediktion nu!

