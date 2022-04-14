Meso Finance (MESO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Meso Finance (MESO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Meso Finance (MESO) Information Meso is top lending protocol on Aptos offering a robust non-custodial platform that empowers borrowers and lenders to engage in seamless, secure, and capital-efficient transactions, all while maximizing yield within the rapidly growing DeFi ecosystem. Officiel hjemmeside: https://meso.finance/ Hvidbog: https://doc.meso.finance/ Block Explorer: https://aptoscan.com/fungible-asset/0x378d5ba871c3d1bdf477a617f997f23d9e0702de97a02f42925b44fa3abc9866 Køb MESO nu!

Meso Finance (MESO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Meso Finance (MESO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.01176 $ 0.01176 $ 0.01176 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00614 $ 0.00614 $ 0.00614 Få mere at vide om Meso Finance (MESO) pris

Meso Finance (MESO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Meso Finance (MESO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MESO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MESO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MESO's tokenomics, kan du udforske MESO tokens live-pris!

