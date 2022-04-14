MemeFi (MEMEFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i MemeFi (MEMEFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MemeFi (MEMEFI) Information MemeFi is a leading Telegram gaming and consumer app ecosystem with over 50M users featuring an original meme universe. Officiel hjemmeside: https://www.memefi.club/ Hvidbog: https://docs.memefi.club/ Block Explorer: https://suivision.xyz/coin/0x506a6fc25f1c7d52ceb06ea44a3114c9380f8e2029b4356019822f248b49e411::memefi::MEMEFI Køb MEMEFI nu!

MemeFi (MEMEFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MemeFi (MEMEFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.13M $ 19.13M $ 19.13M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.13M $ 19.13M $ 19.13M Alle tiders Høj: $ 0.018 $ 0.018 $ 0.018 Alle tiders Lav: $ 0.000594273150573482 $ 0.000594273150573482 $ 0.000594273150573482 Nuværende pris: $ 0.0019126 $ 0.0019126 $ 0.0019126 Få mere at vide om MemeFi (MEMEFI) pris

MemeFi (MEMEFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MemeFi (MEMEFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MEMEFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MEMEFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MEMEFI's tokenomics, kan du udforske MEMEFI tokens live-pris!

Sådan køber du MEMEFI Er du interesseret i at tilføje MemeFi (MEMEFI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MEMEFI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MEMEFI på MEXC nu!

MemeFi (MEMEFI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MEMEFI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MEMEFI prishistorikken nu!

MEMEFI Prisprediktion Vil du vide, hvor MEMEFI måske er på vej hen? Vores MEMEFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MEMEFI Tokens prisprediktion nu!

