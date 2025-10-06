Just Memecoin-kurs(MEMECOIN)
Just Memecoin (MEMECOIN) realtidsprisen er $ 0.0004895. I løbet af de sidste 24 timer har MEMECOIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0004641 og et højdepunkt på $ 0.0005319, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEMECOINs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.
Når det gælder kortsigtet performance, MEMECOIN har ændret sig med +2.90% i løbet af den sidste time, -3.23% i løbet af 24 timer og -35.93% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på Just Memecoin er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 56.19K. Det cirkulerende forsyning af MEMECOIN er --, med et samlet udbud på --. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er --.
Spor prisændringerne for Just Memecoin i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ -0.000016359
|-3.23%
|30 dage
|$ -0.0016375
|-76.99%
|60 dage
|$ -0.0031395
|-86.52%
|90 dage
|$ -0.0155805
|-96.96%
I dag MEMECOIN blev der registreret en ændring på $ -0.000016359 (-3.23%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.
I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0016375 (-76.99%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.
Ved at udvide visningen til 60 dage MEMECOIN sås en ændring af $ -0.0031395 (-86.52%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.
Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.0155805 (-96.96%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.
Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Just Memecoin (MEMECOIN)?
Tjek Just MemecoinPrishistorik-siden nu.
A pure meme token on the Bonk platform, focused on meme culture with ultra-simple logic and no complex concepts—its core essence is memecoin itself.
For en mere dybdegående forståelse af Just Memecoin, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:
|Tid (UTC+8)
|Type
|Information
|10-19 17:50:26
|Brancheopdateringer
Kryptomarkedets stemning bevæger sig ud af zonen med "ekstrem frygt", Frygt- og Grådigheds-indekset er i øjeblikket på 29
|10-19 14:26:41
|Brancheopdateringer
Kryptomarkedet handler sidelæns, samlet markedsværdi i øjeblikket på $3,723 billioner
|10-19 04:16:21
|Brancheopdateringer
Offentlig kædeaktivitetsrangering for de seneste 7 dage: Solana fastholder førstepladsen
|10-18 16:36:53
|Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 23, stadig i den ekstreme frygtzone
|10-18 09:33:00
|Brancheopdateringer
24-timers globale likvidationer stiger til 1,02 milliarder dollars, Bitcoin rammer laveste pris siden begyndelsen af juli
|10-17 19:52:08
|Brancheopdateringer
Global efterspørgsel efter risikoaversion stiger på grund af problemer med misligholdte lån i to amerikanske banker
