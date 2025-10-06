Den direkte Just Memecoin pris i dag er 0.0004895 USD. Følg med i realtid MEMECOIN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MEMECOIN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Just Memecoin pris i dag er 0.0004895 USD. Følg med i realtid MEMECOIN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MEMECOIN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Just Memecoin-kurs(MEMECOIN)

1 MEMECOIN til USD direkte pris:

$0.0004901
-3.23%1D
USD
Just Memecoin (MEMECOIN) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-10-20 18:49:35 (UTC+8)

Just Memecoin (MEMECOIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0004641
24H lav
$ 0.0005319
24H høj

$ 0.0004641
$ 0.0005319
--
--
+2.90%

-3.23%

-35.93%

-35.93%

Just Memecoin (MEMECOIN) realtidsprisen er $ 0.0004895. I løbet af de sidste 24 timer har MEMECOIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0004641 og et højdepunkt på $ 0.0005319, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEMECOINs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, MEMECOIN har ændret sig med +2.90% i løbet af den sidste time, -3.23% i løbet af 24 timer og -35.93% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Just Memecoin (MEMECOIN) Markedsinformation

--
$ 56.19K
$ 56.19K$ 56.19K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
--
SOL

Den nuværende markedsværdi på Just Memecoin er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 56.19K. Det cirkulerende forsyning af MEMECOIN er --, med et samlet udbud på --. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er --.

Just Memecoin (MEMECOIN) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Just Memecoin i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.000016359-3.23%
30 dage$ -0.0016375-76.99%
60 dage$ -0.0031395-86.52%
90 dage$ -0.0155805-96.96%
Just Memecoin Prisændring i dag

I dag MEMECOIN blev der registreret en ændring på $ -0.000016359 (-3.23%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Just Memecoin 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0016375 (-76.99%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Just Memecoin 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage MEMECOIN sås en ændring af $ -0.0031395 (-86.52%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Just Memecoin 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.0155805 (-96.96%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Just Memecoin (MEMECOIN)?

Tjek Just MemecoinPrishistorik-siden nu.

Hvad er Just Memecoin (MEMECOIN)

A pure meme token on the Bonk platform, focused on meme culture with ultra-simple logic and no complex concepts—its core essence is memecoin itself.

Just Memecoin er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineJust Memecoininvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekMEMECOINtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Just Memecoin på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Just Memecoin købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Just Memecoin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Just Memecoin (MEMECOIN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Just Memecoin (MEMECOIN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Just Memecoin.

Tjek Just Memecoin prisprediktion nu!

Just Memecoin (MEMECOIN) Tokenomics

At forstå tokenomics for Just Memecoin (MEMECOIN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MEMECOIN Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Just Memecoin (MEMECOIN)

Leder du efter, hvordan du køber Just Memecoin? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Just Memecoin på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

MEMECOIN til lokale valutaer

Just Memecoin Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Just Memecoin, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Just Memecoin

Hvor meget er Just Memecoin (MEMECOIN) værd i dag?
Den direkte MEMECOIN pris i USD er 0.0004895 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MEMECOIN til USD pris?
Den aktuelle pris på MEMECOINtil USD er $ 0.0004895. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Just Memecoin?
Markedsværdien for MEMECOIN er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MEMECOIN?
Den cirkulerende forsyning af MEMECOIN er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MEMECOIN?
MEMECOIN opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MEMECOIN?
MEMECOIN så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for MEMECOIN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MEMECOIN er $ 56.19K USD.
Bliver MEMECOIN højere i år?
MEMECOIN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MEMECOIN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-10-20 18:49:35 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

