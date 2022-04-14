MEMDEX100 (MEMDEX) Tokenomics Få vigtig indsigt i MEMDEX100 (MEMDEX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MEMDEX100 (MEMDEX) Information Memdex100 is the backbone of the global financial ecosystem. Using quantum powered Al oracles to make profit for the entire degen universe. Officiel hjemmeside: https://www.thememdex100.com/ Hvidbog: https://www.thememdex100.com/_files/ugd/509e22_0d6603c9b90f4fb2a9413387b6791d71.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/83iBDw3ZpxqJ3pEzrbttr9fGA57tttehDAxoFyR1moon Køb MEMDEX nu!

MEMDEX100 (MEMDEX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MEMDEX100 (MEMDEX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.095 $ 0.095 $ 0.095 Alle tiders Lav: $ 0.000103678291558046 $ 0.000103678291558046 $ 0.000103678291558046 Nuværende pris: $ 0.002122 $ 0.002122 $ 0.002122

MEMDEX100 (MEMDEX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MEMDEX100 (MEMDEX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MEMDEX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MEMDEX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

MEMDEX100 (MEMDEX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MEMDEX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

