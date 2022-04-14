Mei Solutions (MEI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mei Solutions (MEI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mei Solutions (MEI) Information Mei Solutions ($MEI) is a versatile utility token at the heart of an expansive ecosystem designed to enhance user experiences across multiple platforms. Central to this ecosystem is the ability to use $MEI tokens for purchasing Mei cosmetic products, where users are incentivized with special rewards and exclusive offers, fostering a loyal and engaged customer base. By integrating $MEI into everyday transactions, Mei Solutions not only adds value to the cosmetic purchasing process but also creates a robust rewards system that benefits all participants. Officiel hjemmeside: https://meisolutions.io/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1XlxAnPbTKC9gDw-yzTFYJ-_haM9v2sdR/view Block Explorer: https://solscan.io/token/4MshgHvWGvxDs8mtFqPGKC8kX6kuhniWSYPguBb1p1bh Køb MEI nu!

Mei Solutions (MEI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mei Solutions (MEI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.15M Alle tiders Høj: $ 0.696 Alle tiders Lav: $ 0.002187570966235167 Nuværende pris: $ 0.00815

Mei Solutions (MEI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mei Solutions (MEI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MEI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MEI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MEI's tokenomics, kan du udforske MEI tokens live-pris!

