METAVERSE FACE (MEFA) Tokenomics Få vigtig indsigt i METAVERSE FACE (MEFA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

METAVERSE FACE (MEFA) Information Metaverse Face is the world first decentralized virtual human face marketplace aimed at providing unique Face NFTs for Metaverse. Officiel hjemmeside: https://metaversefacemaker.com/ Hvidbog: https://whitepaper.metaversefacemaker.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6ad0f087501eee603aeda0407c52864bc7f83322 Køb MEFA nu!

METAVERSE FACE (MEFA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for METAVERSE FACE (MEFA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 271.38K $ 271.38K $ 271.38K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 9.52B $ 9.52B $ 9.52B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 285.20K $ 285.20K $ 285.20K Alle tiders Høj: $ 0.0014601 $ 0.0014601 $ 0.0014601 Alle tiders Lav: $ 0.000000005523294198 $ 0.000000005523294198 $ 0.000000005523294198 Nuværende pris: $ 0.00002852 $ 0.00002852 $ 0.00002852 Få mere at vide om METAVERSE FACE (MEFA) pris

METAVERSE FACE (MEFA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for METAVERSE FACE (MEFA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MEFA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MEFA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MEFA's tokenomics, kan du udforske MEFA tokens live-pris!

Sådan køber du MEFA Er du interesseret i at tilføje METAVERSE FACE (MEFA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MEFA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MEFA på MEXC nu!

METAVERSE FACE (MEFA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MEFA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MEFA prishistorikken nu!

MEFA Prisprediktion Vil du vide, hvor MEFA måske er på vej hen? Vores MEFA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MEFA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!