MDI (MDI) Tokenomics Få vigtig indsigt i MDI (MDI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MDI (MDI) Information MDI is the world's first WEB3 medical service ecosystem, with the goal of creating a "blockchain in one's palm." We wish to move away from traditional centralized medical data services and create a blockchain-based platform that allows each user to develop and use their own personal medical information in a variety of ways. Officiel hjemmeside: https://www.medicle.io Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1AJw04MnMCfB8UAx9RccNhzXMJWPtDlWl/view?pli=1 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x848896470d989f30503d8f883c331f63b73b66ea

MDI (MDI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MDI (MDI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.00K $ 27.00K $ 27.00K Alle tiders Høj: $ 0.7386 $ 0.7386 $ 0.7386 Alle tiders Lav: $ 0.000012023199168546 $ 0.000012023199168546 $ 0.000012023199168546 Nuværende pris: $ 0.000027 $ 0.000027 $ 0.000027 Få mere at vide om MDI (MDI) pris

MDI (MDI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MDI (MDI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MDI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MDI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MDI's tokenomics, kan du udforske MDI tokens live-pris!

Sådan køber du MDI Er du interesseret i at tilføje MDI (MDI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MDI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

MDI (MDI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MDI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MDI prishistorikken nu!

MDI Prisprediktion Vil du vide, hvor MDI måske er på vej hen? Vores MDI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MDI Tokens prisprediktion nu!

