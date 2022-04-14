MagicCraft (MCRT) Tokenomics Få vigtig indsigt i MagicCraft (MCRT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MagicCraft (MCRT) Information Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform. Officiel hjemmeside: https://www.magiccraft.io Hvidbog: https://docs.magiccraft.io Block Explorer: https://solscan.io/token/FADm4QuSUF1K526LvTjvbJjKzeeipP6bj5bSzp3r6ipq Køb MCRT nu!

MagicCraft (MCRT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MagicCraft (MCRT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 5.04B $ 5.04B $ 5.04B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M Alle tiders Høj: $ 0.03612 $ 0.03612 $ 0.03612 Alle tiders Lav: $ 0.00039772848271983 $ 0.00039772848271983 $ 0.00039772848271983 Nuværende pris: $ 0.0004187 $ 0.0004187 $ 0.0004187 Få mere at vide om MagicCraft (MCRT) pris

MagicCraft (MCRT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MagicCraft (MCRT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MCRT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MCRT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MCRT's tokenomics, kan du udforske MCRT tokens live-pris!

Sådan køber du MCRT Er du interesseret i at tilføje MagicCraft (MCRT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MCRT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MCRT på MEXC nu!

MagicCraft (MCRT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MCRT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MCRT prishistorikken nu!

MCRT Prisprediktion Vil du vide, hvor MCRT måske er på vej hen? Vores MCRT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MCRT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!