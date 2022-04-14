mCoin (MCOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i mCoin (MCOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

mCoin (MCOIN) Information MCOIN is M20 Chain native token, a secure and developer-friendly blockchain built to bring the next billion users to Web3. M20 is designed to accelerate the crypto economy that will contribute to expand the ecosystem of web3 builders and creators with trading tools, Play-to-Earn games and eventually serving as the foundational infrastructure for an open Metaverse offering educational programs, marketing and commercial opportunities and virtual entertainment services. The project’s main purpose is to make the ecosystems accessible from a wider community through a multichain approach. MCOIN will create a bridge through which users can access many different ecosystems. Officiel hjemmeside: https://m20chain.com/ Hvidbog: https://m20chain.com/whitepaper Block Explorer: https://explorer.m20chain.com/ Køb MCOIN nu!

mCoin (MCOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for mCoin (MCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.56M $ 14.56M $ 14.56M Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 177.00M $ 177.00M $ 177.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 41.12M $ 41.12M $ 41.12M Alle tiders Høj: $ 3.05 $ 3.05 $ 3.05 Alle tiders Lav: $ 0.000084571521226012 $ 0.000084571521226012 $ 0.000084571521226012 Nuværende pris: $ 0.08224 $ 0.08224 $ 0.08224 Få mere at vide om mCoin (MCOIN) pris

mCoin (MCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for mCoin (MCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MCOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MCOIN's tokenomics, kan du udforske MCOIN tokens live-pris!

