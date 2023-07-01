MCNCOIN (MCN) Tokenomics Få vigtig indsigt i MCNCOIN (MCN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MCNCOIN (MCN) Information MCN (Multi-Community Network) is an innovative GameFi platform that revolutionizes the way players interact with gaming entertainment and earn from it. Built on blockchain and communitydriven, MCN combines the benefits of DeFi, NFT, and financial mechanisms with immersive gaming Systems. Officiel hjemmeside: https://mcncoin.io/ Hvidbog: https://mcncoin.io/white-paper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xdd02bC212E79ACdAb476C9295cDea8a61099Cb79 Køb MCN nu!

MCNCOIN (MCN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MCNCOIN (MCN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.41M $ 5.41M $ 5.41M Samlet udbud $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M Cirkulerende forsyning $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.41M $ 5.41M $ 5.41M Alle tiders Høj: $ 20 $ 20 $ 20 Alle tiders Lav: $ 0.06541121432124603 $ 0.06541121432124603 $ 0.06541121432124603 Nuværende pris: $ 0.451 $ 0.451 $ 0.451 Få mere at vide om MCNCOIN (MCN) pris

MCNCOIN (MCN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MCNCOIN (MCN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MCN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MCN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MCN's tokenomics, kan du udforske MCN tokens live-pris!

