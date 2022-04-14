MCDEX (MCB) Tokenomics Få vigtig indsigt i MCDEX (MCB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MCDEX (MCB) Information MCDEX (MCB) is an exchange token of MonteCarloDEX which claims to be a decentralized derivatives exchange for trading perpetual and futures contracts. Officiel hjemmeside: https://mux.network/ Hvidbog: https://docs.mux.network/protocol/overview Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4e352cf164e64adcbad318c3a1e222e9eba4ce42 Køb MCB nu!

MCDEX (MCB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MCDEX (MCB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.22M $ 8.22M $ 8.22M Samlet udbud $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M Cirkulerende forsyning $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.34M $ 10.34M $ 10.34M Alle tiders Høj: $ 83.29 $ 83.29 $ 83.29 Alle tiders Lav: $ 0.95068738 $ 0.95068738 $ 0.95068738 Nuværende pris: $ 2.152 $ 2.152 $ 2.152 Få mere at vide om MCDEX (MCB) pris

MCDEX (MCB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MCDEX (MCB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MCB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MCB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MCB's tokenomics, kan du udforske MCB tokens live-pris!

Sådan køber du MCB Er du interesseret i at tilføje MCDEX (MCB) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MCB, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MCB på MEXC nu!

MCDEX (MCB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MCB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MCB prishistorikken nu!

MCB Prisprediktion Vil du vide, hvor MCB måske er på vej hen? Vores MCB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MCB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!