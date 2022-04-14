MAY (MAY) Tokenomics Få vigtig indsigt i MAY (MAY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MAY (MAY) Information Officiel hjemmeside: https://mayflower.fyi/ Hvidbog: https://cdn.prod.website-files.com/680dd391ae58387b8b91fdb1/6852e6f356a3d9fe68c58db2_91a339a4aa4d006ea5bdaedbd03a0b18_Mayflower%20Whitepaper%20%28English%29.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/FJz7ptUR1FwxSHbb8Sfd5Cn6Zt4TqucJZKLqU4n66gdq Køb MAY nu!

MAY (MAY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MAY (MAY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.20M $ 14.20M $ 14.20M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 284.52M $ 284.52M $ 284.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 49.92M $ 49.92M $ 49.92M Alle tiders Høj: $ 0.0924 $ 0.0924 $ 0.0924 Alle tiders Lav: $ 0.04882888521626989 $ 0.04882888521626989 $ 0.04882888521626989 Nuværende pris: $ 0.04992 $ 0.04992 $ 0.04992 Få mere at vide om MAY (MAY) pris

MAY (MAY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MAY (MAY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAY's tokenomics, kan du udforske MAY tokens live-pris!

MAY (MAY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MAY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MAY prishistorikken nu!

MAY Prisprediktion Vil du vide, hvor MAY måske er på vej hen? Vores MAY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MAY Tokens prisprediktion nu!

