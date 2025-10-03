Den direkte MAY pris i dag er 0.03994 USD. Følg med i realtid MAY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MAY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte MAY pris i dag er 0.03994 USD. Følg med i realtid MAY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MAY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

MAY-kurs(MAY)

1 MAY til USD direkte pris:

$0.03994
+1.93%1D
USD
MAY (MAY) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-10-05 19:50:50 (UTC+8)

MAY (MAY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.03898
24H lav
$ 0.04083
24H høj

$ 0.03898
$ 0.04083
$ 10.157036358034295
$ 0.03733335169831041
+0.20%

+1.93%

+4.82%

+4.82%

MAY (MAY) realtidsprisen er $ 0.03994. I løbet af de sidste 24 timer har MAY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03898 og et højdepunkt på $ 0.04083, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MAYs højeste pris nogensinde er $ 10.157036358034295, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.03733335169831041.

Når det gælder kortsigtet performance, MAY har ændret sig med +0.20% i løbet af den sidste time, +1.93% i løbet af 24 timer og +4.82% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MAY (MAY) Markedsinformation

No.1122

$ 12.49M
$ 51.65K
$ 39.94M
312.66M
1,000,000,000
1,000,000,000
31.26%

SOL

Den nuværende markedsværdi på MAY er $ 12.49M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 51.65K. Det cirkulerende forsyning af MAY er 312.66M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 39.94M.

MAY (MAY) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for MAY i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0007562+1.93%
30 dage$ -0.00216-5.14%
60 dage$ -0.00892-18.26%
90 dage$ +0.02994+299.40%
MAY Prisændring i dag

I dag MAY blev der registreret en ændring på $ +0.0007562 (+1.93%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

MAY 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.00216 (-5.14%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

MAY 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage MAY sås en ændring af $ -0.00892 (-18.26%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

MAY 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.02994 (+299.40%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for MAY (MAY)?

Hvad er MAY (MAY)

MAY er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineMAYinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekMAYtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om MAY på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din MAY købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

MAY Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil MAY (MAY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine MAY (MAY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for MAY.

MAY (MAY) Tokenomics

At forstå tokenomics for MAY (MAY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MAY Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du MAY (MAY)

Leder du efter, hvordan du køber MAY? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe MAY på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

MAY til lokale valutaer

MAY Ressource

For en mere dybdegående forståelse af MAY, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel MAY hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om MAY

Hvor meget er MAY (MAY) værd i dag?
Den direkte MAY pris i USD er 0.03994 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MAY til USD pris?
Den aktuelle pris på MAYtil USD er $ 0.03994. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af MAY?
Markedsværdien for MAY er $ 12.49M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MAY?
Den cirkulerende forsyning af MAY er 312.66M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MAY?
MAY opnåede en ATH-pris på 10.157036358034295 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MAY?
MAY så en ATL-pris på 0.03733335169831041 USD.
Hvad er handelsvolumen for MAY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MAY er $ 51.65K USD.
Bliver MAY højere i år?
MAY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MAY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
MAY (MAY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
10-04 13:39:16On-chain data
Amerikanske Ethereum Spot ETF registrerer nettoindstrømning på $233,5 millioner i går
10-04 11:26:38Brancheopdateringer
USDC-udstedelse overstiger 75 milliarder, markedsandel når 24,9%
10-03 10:20:00Brancheopdateringer
Den samlede kryptomarkedsværdi vender tilbage til over 4,2 billioner dollars, med en 24-timers stigning på 2,3%
10-03 05:17:00Brancheopdateringer
Bitcoin bryder $120.000-mærket for første gang siden midten af august
10-01 14:11:00Brancheopdateringer
I går så amerikanske Ethereum spot ETF'er nettoindstrømninger på $127,5 millioner, mens Bitcoin spot ETF'er registrerede nettoindstrømninger på $430 millioner
09-30 18:14:00Brancheopdateringer
Aktuelle mainstream CEX og DEX finansieringsrater indikerer, at markedet er neutralt med en let bearish tendens

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

