Unmarshal (MARSH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Unmarshal (MARSH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Unmarshal (MARSH) Information Unmarshal is a Chain-Agnostic blockchain protocol consisting of a network of blockchain indexes to curate customizable data for DeFi applications. Synergistically built with the support of Binance Smart Chain, Polkadot Network and Solana, Unmarshal intends to revitalize data collection, distribution, and interpretation to propel the DeFi economy. Officiel hjemmeside: https://unmarshal.io/ Hvidbog: https://docs.unmarshal.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5a666c7d92E5fA7Edcb6390E4efD6d0CDd69cF37 Køb MARSH nu!

Unmarshal (MARSH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Unmarshal (MARSH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 64.14M $ 64.14M $ 64.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 2.266 $ 2.266 $ 2.266 Alle tiders Lav: $ 0.007779684635461528 $ 0.007779684635461528 $ 0.007779684635461528 Nuværende pris: $ 0.018404 $ 0.018404 $ 0.018404 Få mere at vide om Unmarshal (MARSH) pris

Unmarshal (MARSH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Unmarshal (MARSH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MARSH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MARSH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MARSH's tokenomics, kan du udforske MARSH tokens live-pris!

Unmarshal (MARSH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MARSH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MARSH prishistorikken nu!

MARSH Prisprediktion Vil du vide, hvor MARSH måske er på vej hen? Vores MARSH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MARSH Tokens prisprediktion nu!

