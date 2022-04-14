Maneki (MANEKI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Maneki (MANEKI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Maneki (MANEKI) Information Maneki is a memecoin on the Solana Chain Officiel hjemmeside: https://manekineko.world Block Explorer: https://solscan.io/token/25hAyBQfoDhfWx9ay6rarbgvWGwDdNqcHsXS3jQ3mTDJ Køb MANEKI nu!

Maneki (MANEKI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Maneki (MANEKI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.02M $ 12.02M $ 12.02M Samlet udbud $ 8.86B $ 8.86B $ 8.86B Cirkulerende forsyning $ 8.86B $ 8.86B $ 8.86B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.02M $ 12.02M $ 12.02M Alle tiders Høj: $ 0.02795 $ 0.02795 $ 0.02795 Alle tiders Lav: $ 0.000845983209043834 $ 0.000845983209043834 $ 0.000845983209043834 Nuværende pris: $ 0.0013574 $ 0.0013574 $ 0.0013574 Få mere at vide om Maneki (MANEKI) pris

Maneki (MANEKI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Maneki (MANEKI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MANEKI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MANEKI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MANEKI's tokenomics, kan du udforske MANEKI tokens live-pris!

Sådan køber du MANEKI Er du interesseret i at tilføje Maneki (MANEKI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MANEKI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MANEKI på MEXC nu!

Maneki (MANEKI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MANEKI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MANEKI prishistorikken nu!

MANEKI Prisprediktion Vil du vide, hvor MANEKI måske er på vej hen? Vores MANEKI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MANEKI Tokens prisprediktion nu!

