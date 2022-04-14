LUKSO (LYX) Tokenomics Få vigtig indsigt i LUKSO (LYX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LUKSO (LYX) Information Co-founded by blockchain innovators Fabian Vogelsteller, who authored the ERC20 token standard and developed web3.js, and Marjorie Hernandez, an innovation expert with experience leading EY’s Innovation Lab in Berlin, LUKSO is pioneering a new era of decentralized applications for the creative industry. Leveraging ETH 2.0's technology, LUKSO introduces unique LUKSO Standard Proposals (LSPs) and the Universal Profile (UP) account system, enhancing blockchain's usability and access through advanced smart contracts and user-centric digital identities. Officiel hjemmeside: https://lukso.network/ Hvidbog: https://whitepaper.lukso.network/ Block Explorer: https://explorer.execution.mainnet.lukso.network/ Køb LYX nu!

LUKSO (LYX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LUKSO (LYX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 36.22M $ 36.22M $ 36.22M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 30.54M $ 30.54M $ 30.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 8.98 $ 8.98 $ 8.98 Alle tiders Lav: $ 0.5508968765168473 $ 0.5508968765168473 $ 0.5508968765168473 Nuværende pris: $ 1.186 $ 1.186 $ 1.186 Få mere at vide om LUKSO (LYX) pris

LUKSO (LYX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LUKSO (LYX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LYX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LYX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LYX's tokenomics, kan du udforske LYX tokens live-pris!

Er du interesseret i at tilføje LUKSO (LYX) til din portefølje?

LUKSO (LYX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LYX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LYX prishistorikken nu!

LYX Prisprediktion Vil du vide, hvor LYX måske er på vej hen? Vores LYX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LYX Tokens prisprediktion nu!

