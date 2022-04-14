Layerium (LYUM) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Layerium (LYUM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Layerium (LYUM) Information

Layerium is The Next Gen Layer 2 Blockchain scaling any existing EVM Blockchain

Officiel hjemmeside:
https://www.layerium.org
Hvidbog:
https://uploads-ssl.webflow.com/64967c521624e29a27ba6f27/6499bbb74a232f191fd140a3_Layerium_%20The%20Next%20Gen%20Layer2.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x09cf7ca1b4ca6ab3855f23020e8e0e9e721cc03d

Layerium (LYUM) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Layerium (LYUM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
$ 300.00M
$ 300.00M$ 300.00M
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 573.30K
$ 573.30K$ 573.30K
Alle tiders Høj:
$ 0.043614
$ 0.043614$ 0.043614
Alle tiders Lav:
$ 0.000220341214650122
$ 0.000220341214650122$ 0.000220341214650122
Nuværende pris:
$ 0.001911
$ 0.001911$ 0.001911

Layerium (LYUM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Layerium (LYUM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal LYUM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange LYUM tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår LYUM's tokenomics, kan du udforske LYUM tokens live-pris!

Sådan køber du LYUM

Er du interesseret i at tilføje Layerium (LYUM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LYUM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Layerium (LYUM) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for LYUM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

LYUM Prisprediktion

Vil du vide, hvor LYUM måske er på vej hen? Vores LYUM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.