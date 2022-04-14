Layerium (LYUM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Layerium (LYUM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Layerium (LYUM) Information Layerium is The Next Gen Layer 2 Blockchain scaling any existing EVM Blockchain Officiel hjemmeside: https://www.layerium.org Hvidbog: https://uploads-ssl.webflow.com/64967c521624e29a27ba6f27/6499bbb74a232f191fd140a3_Layerium_%20The%20Next%20Gen%20Layer2.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x09cf7ca1b4ca6ab3855f23020e8e0e9e721cc03d Køb LYUM nu!

Layerium (LYUM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Layerium (LYUM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 573.30K $ 573.30K $ 573.30K Alle tiders Høj: $ 0.043614 $ 0.043614 $ 0.043614 Alle tiders Lav: $ 0.000220341214650122 $ 0.000220341214650122 $ 0.000220341214650122 Nuværende pris: $ 0.001911 $ 0.001911 $ 0.001911 Få mere at vide om Layerium (LYUM) pris

Layerium (LYUM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Layerium (LYUM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LYUM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LYUM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LYUM's tokenomics, kan du udforske LYUM tokens live-pris!

Layerium (LYUM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LYUM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LYUM prishistorikken nu!

