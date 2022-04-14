Lympid (LYP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lympid (LYP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lympid (LYP) Information Lympid is a regulatory-compliant platform to issue and trade premium RWAs: Horses, Art, Luxury Watches, US Treasuries, Real Estate, and much more. Strategic Investment Round featured 1inch (largest Defi aggregator). Lympid is one of the first projects accelerated by Chainlink and Anchorage. Officiel hjemmeside: https://www.lympid.io/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x4837b18a6d7aF6159c8665505B90a2ed393255E0 Køb LYP nu!

Lympid (LYP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lympid (LYP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Alle tiders Høj: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Alle tiders Lav: $ 0.022936839424751707 $ 0.022936839424751707 $ 0.022936839424751707 Nuværende pris: $ 0.0242 $ 0.0242 $ 0.0242 Få mere at vide om Lympid (LYP) pris

Lympid (LYP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lympid (LYP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LYP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LYP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LYP's tokenomics, kan du udforske LYP tokens live-pris!

Sådan køber du LYP Er du interesseret i at tilføje Lympid (LYP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LYP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LYP på MEXC nu!

Lympid (LYP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LYP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LYP prishistorikken nu!

LYP Prisprediktion Vil du vide, hvor LYP måske er på vej hen? Vores LYP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LYP Tokens prisprediktion nu!

