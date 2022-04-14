Lynex (LYNX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lynex (LYNX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lynex (LYNX) Information Lynex stands as a groundbreaking decentralized exchange (DEX) and liquidity marketplace on the Linea blockchain. It's a hub where users and DAOs can engage in a variety of actions within our dynamic protocol ecosystem. Lynex allows for token swapping, earning $LYNX as a liquidity provider, receiving voter bribes, and influencing the direction of emissions to maximize trading revenue. Officiel hjemmeside: https://www.lynex.fi/ Hvidbog: https://lynex.gitbook.io/lynex-docs/protocol-overview/about-lynex Block Explorer: https://lineascan.build/token/0x1a51b19CE03dbE0Cb44C1528E34a7EDD7771E9Af Køb LYNX nu!

Lynex (LYNX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lynex (LYNX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 288.74K $ 288.74K $ 288.74K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 29.17M $ 29.17M $ 29.17M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.501 $ 0.501 $ 0.501 Alle tiders Lav: $ 0.009789369598740286 $ 0.009789369598740286 $ 0.009789369598740286 Nuværende pris: $ 0.0099 $ 0.0099 $ 0.0099 Få mere at vide om Lynex (LYNX) pris

Lynex (LYNX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lynex (LYNX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LYNX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LYNX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LYNX's tokenomics, kan du udforske LYNX tokens live-pris!

Lynex (LYNX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LYNX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LYNX prishistorikken nu!

LYNX Prisprediktion Vil du vide, hvor LYNX måske er på vej hen? Vores LYNX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LYNX Tokens prisprediktion nu!

