Lyvely (LVLY) Information Pioneering Creator Monetization platfrom fusing web2 & web3 communities, creating the future of SocialFi for the masses. Officiel hjemmeside: https://get.lyvely.com/token Hvidbog: https://lyvely.gitbook.io/lyvely-whitepaper-v1.0/ Block Explorer: https://basescan.org/address/0xc734635cd30e882037c3f3de1ebccf9fa9d27d9f Køb LVLY nu!

Lyvely (LVLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lyvely (LVLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.45M $ 22.45M $ 22.45M Alle tiders Høj: $ 0.325 $ 0.325 $ 0.325 Alle tiders Lav: $ 0.01985591591658645 $ 0.01985591591658645 $ 0.01985591591658645 Nuværende pris: $ 0.02245 $ 0.02245 $ 0.02245 Få mere at vide om Lyvely (LVLY) pris

Lyvely (LVLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lyvely (LVLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LVLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LVLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LVLY's tokenomics, kan du udforske LVLY tokens live-pris!

