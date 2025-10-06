Hvad er Lunarbits (LUNARBITS)

Lunarbits were launched on the SpaceX Falcon 9 in a private payload (Lunaprise Mission) curated by Lunarbits founders at Space Blue and now their twins are inscribed bitcoin ordinal runes token reward for the Space Blue artist ecosystem which includes artists from Justin Timberlake, KPop stars, Taylor Swift, professional athletes, and 222 content projects that reaches a fan base of over 2.5 billion worldwide, all whose memorabilia and music is now archived in the first museum on the moon and will be monetized to collectors and fans worldwide.

Lunarbits er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineLunarbitsinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekLUNARBITStilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om Lunarbits på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Lunarbits købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Lunarbits Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Lunarbits (LUNARBITS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Lunarbits (LUNARBITS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Lunarbits.

Tjek Lunarbits prisprediktion nu!

Lunarbits (LUNARBITS) Tokenomics

At forstå tokenomics for Lunarbits (LUNARBITS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om LUNARBITS Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Lunarbits (LUNARBITS)

Leder du efter, hvordan du køber Lunarbits? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Lunarbits på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

LUNARBITS til lokale valutaer

Prøv konverter

Lunarbits Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Lunarbits, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Lunarbits Hvor meget er Lunarbits (LUNARBITS) værd i dag? Den direkte LUNARBITS pris i USD er 0.009068 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle LUNARBITS til USD pris? $ 0.009068 . Tjek Den aktuelle pris på LUNARBITStil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Lunarbits? Markedsværdien for LUNARBITS er -- USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af LUNARBITS? Den cirkulerende forsyning af LUNARBITS er -- USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på LUNARBITS? LUNARBITS opnåede en ATH-pris på -- USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på LUNARBITS? LUNARBITS så en ATL-pris på -- USD . Hvad er handelsvolumen for LUNARBITS? Direkte 24-timers handelsvolumen for LUNARBITS er $ 767.46 USD . Bliver LUNARBITS højere i år? LUNARBITS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se LUNARBITS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Lunarbits (LUNARBITS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

