LumiShare (LUMI) Tokenomics Få vigtig indsigt i LumiShare (LUMI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LumiShare (LUMI) Information LumiShare is a financial blockchain ecosystem powered by $LUMI, to tokenize and fractionalize Real World Assets, starting with renewable energy assets. Verified renewable energy projects will have greater access to funding from both individual and institutional investors. Officiel hjemmeside: https://lumishare.io/ Hvidbog: https://docsend.com/view/iu6efg6h8u3w57gu Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9d6df568d4d3e619b99a5f988ac7b2bcc3408753 Køb LUMI nu!

LumiShare (LUMI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LumiShare (LUMI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 7.95B $ 7.95B $ 7.95B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.86M $ 23.86M $ 23.86M Alle tiders Høj: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 Alle tiders Lav: $ 0.00009996787833636 $ 0.00009996787833636 $ 0.00009996787833636 Nuværende pris: $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003 Få mere at vide om LumiShare (LUMI) pris

LumiShare (LUMI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LumiShare (LUMI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LUMI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LUMI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LUMI's tokenomics, kan du udforske LUMI tokens live-pris!

Sådan køber du LUMI Er du interesseret i at tilføje LumiShare (LUMI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LUMI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LUMI på MEXC nu!

LumiShare (LUMI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LUMI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LUMI prishistorikken nu!

LUMI Prisprediktion Vil du vide, hvor LUMI måske er på vej hen? Vores LUMI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LUMI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!