Luigi Mangione (LUIGI) Information LUIGI is a meme coin. Officiel hjemmeside: https://soluigi.com Hvidbog: https://github.com/LUIGICTO286 Block Explorer: https://solscan.io/token/5XyKkFaJpAmsH4Tf2EFj3S61W3hC5cJhxNZQQ5h1pump Køb LUIGI nu!

Luigi Mangione (LUIGI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Luigi Mangione (LUIGI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Samlet udbud $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Cirkulerende forsyning $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Alle tiders Høj: $ 0.05412 $ 0.05412 $ 0.05412 Alle tiders Lav: $ 0.000036414173553256 $ 0.000036414173553256 $ 0.000036414173553256 Nuværende pris: $ 0.001895 $ 0.001895 $ 0.001895 Få mere at vide om Luigi Mangione (LUIGI) pris

Luigi Mangione (LUIGI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Luigi Mangione (LUIGI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LUIGI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LUIGI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LUIGI's tokenomics, kan du udforske LUIGI tokens live-pris!

Luigi Mangione (LUIGI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LUIGI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LUIGI prishistorikken nu!

LUIGI Prisprediktion Vil du vide, hvor LUIGI måske er på vej hen? Vores LUIGI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LUIGI Tokens prisprediktion nu!

