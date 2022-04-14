Pitch Lucy Ai (LUCYAI) Tokenomics

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) Tokenomics

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) Information

Pitch Lucy AI is a gaming platform built around adversarial AI agents.

Officiel hjemmeside:
www.pitchlucy.ai
Block Explorer:
https://zetachain.blockscout.com/token/0xe102f20347D601C08E9f998475b7c9998b498deE?

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pitch Lucy Ai (LUCYAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
--
----
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
----
Alle tiders Høj:
$ 0.00268
$ 0.00268
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 0.000065
$ 0.000065

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Pitch Lucy Ai (LUCYAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal LUCYAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange LUCYAI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår LUCYAI's tokenomics, kan du udforske LUCYAI tokens live-pris!

